Dotrzyj na ferie zimowe bez niespodzianek. Jak wybrać nawigację?

Nawigacje samochodowe to wciąż prężnie działający segment. Pomimo że teraz wybierają je głównie profesjonalni kierowcy, którzy muszą wiedzieć, jakimi drogami mogą się poruszać, to jednak "cywile" również chętnie po nie sięgają. Dlaczego warto wybrać klasyczne urządzenia? Przede wszystkim nie wymagają one do działania sieci komórkowej, a zimowe wyjazdy często są organizowane w miejscach z kiepskim zasięgiem. Jeżeli do takiego traficie, to możecie mieć problem. Używanie osobnej nawigacji pozwoli także oszczędzić baterię w telefonie, który może się przydać do wezwania pomocy w nagłym wypadku niezależnie od tego, czy będzie to pogotowie ratunkowe, czy assistance.