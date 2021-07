Dobry dźwięk, niewielkie rozmiary. Głośnik dla melomana

Smartfonowy głośnik może i wystarczy do przeprowadzenia rozmowy w trybie głośnomówiącym, ale zdecydowanie nie nada się do bardziej wymagających zadań. Tymczasem wytrzymałe i odporne na uszkodzenia głośniki przenośne oferują bardzo dobrej jakości dźwięk i jednocześnie nie nadwyrężą twojego budżetu. Doskonale sprawdzą się zarówno w domu, jak i w plenerze – na podwórku czy podczas wakacyjnych wyjazdów. Zajmują niewiele miejsca, łatwo spakujesz je do torby czy plecaka, a w dodatku solidna obudowa sprawia, że są odporne na wstrząsy, pył i zachlapanie. Możesz zabrać je wszędzie tam, gdzie potrzebujesz swojej ulubionej muzyki.