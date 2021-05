Chińska rakieta wreszcie spadła! Wiemy, gdzie jest

Wracając do NASA i ESA – agencje są tym, bardziej zaniepokojone działaniami Chin, że nikt oprócz ChAK nie wiedział, co dokładnie spadnie. Pojawiły się nawet podejrzenia, że rząd ChRL miał kontakt ze spadającą rakietą i był w stanie przewidzieć, gdzie się rozbije, ale nie podawał żadnych informacji, by wzbudzić strach w przeciwnikach politycznych.