Chcesz ograniczyć alkohol? Naukowcy znaleźli na to sposób

Nie od dziś wiadomo, że nadużywanie alkoholu może przyczynić się do rozwoju różnego rodzaju chorób. Wśród nich eksperci mówią o nowotworach np. gardła, trzustki, jamy ustnej oraz jelita grubego, ale też chorobach serca, problemach trawiennych czy rosnącym ryzyku pojawienia się demencji i przedwczesnej śmierci. Łącznie to około 230 różnych schorzeń. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 7 proc. tego typu zgonów ma związek z nadmiernym spożyciem alkoholu.