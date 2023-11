Chcą mieć sprzęt jak USA. Chiny kopiują mocarstwo

Ci jeszcze we wrześniu br. mówili o rozwoju drona BAS-80, który ma przenosić ok. 0,5 kg materiałów wybuchowych z możliwością zwiększenia tej wagi do 2 kg. Choć rosyjska konstrukcja różniła się w kontekście specyfikacji od oryginalnego Switchblade’a, to – podobnie jak w przypadku chińskiego XS101 – producent zdecydował się zastosować niemal identyczną bryłę bezzałogowca.