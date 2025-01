ChatGPT w prestiżowych pracach naukowych. Niemały skandal?

W recenzowanych publikacjach naukowych pojawiają się frazy typowe dla ChatGPT, co wynika z analizy przeprowadzonej przez prof. Artura Strzeleckiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Naukowiec zauważa, że takie praktyki mogą podważać zaufanie do procesu tworzenia treści naukowych.

- ChatGPT jest tylko narzędziem. To autor bierze całą odpowiedzialność za to, co zawrze w swoim artykule naukowym - mówi prof. Strzelecki w rozmowie z PAP.

Prof. Strzelecki zauważa, że ChatGPT może być pomocny w korekcie językowej czy tłumaczeniu tekstów, ale nie należy bezkrytycznie przyjmować wszystkiego, co generuje AI. "Nie wszystko, co brzmi profesjonalnie, jest prawdziwe" - podkreśla naukowiec. Zachęca do odpowiedzialnego korzystania z narzędzi AI w pracy naukowej. Dotyczy to zarówno naukowców, jak i studentów, piszących np. prace dyplomowe.