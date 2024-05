Brawurowa akcja Ukraińców. Pięć rosyjskich haubic poszło z dymem

Haubice D-30 (określane również jako 2A18) opracowano w ZSRR jeszcze w latach 50. XX wieku. Do służby zaczęły wchodzić w 1960 r. Początkowo w ZSRR, ale z czasem także w wielu innych państwach Azji, Europy Wschodniej i Afryki. O sukcesie tej broni może świadczyć fakt, że jest produkowana do dziś, a w Ukrainie korzystają z niej obydwie strony trwającej wojny.

To bardzo często stosowana taktyka podczas wojny w Ukrainie. Bezzałogowce są używane nawet do rażenia pojazdów pancernych, ale szczególnie skuteczne okazują się zwłaszcza w kontekście nieopancerzonej broni, do której zalicza się też stosunkowa niewielka, holowana haubica D-30. Jej waga to nieco ponad 3 t. Zazwyczaj jest holowana przez ciężarówkę, która jednocześnie służy do transportu amunicji oraz kompletnej załogi.