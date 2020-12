WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Militaria + 2 wiadomościBorsuk Bolesław Breczko 5 godzin temu Borsuk. Nowy wóz bojowy piechoty dla Wojska Polskiego BWP Borsuk to wóz bojowy, który ma zastąpić wysłużone, BWP-1. Powstaje całkowicie przy użyciu polskiej wiedzy i technologii. BWP Borsuk Źródło: Huta Stalowa Wola Bojowe wozy piechoty (BWP), to jedne z podstawowych pojazdów jednostek piechoty zmechanizowanej. Pierwotnie ich zadanie było proste: bezpiecznie dostarczyć piechotę na pole walki. Obecnie BWP-y mają coraz więcej zadań: od podstawowych, czyli transportu żołnierzy, przez wsparcie ogniowe, po zdolności niszczenia czołgów. Bojowe wozy piechoty można podzielić na dwie grupy pod względem rodzaju podwozia: kołowe i gąsienicowe. Wojsko Polskie dysponuje nowoczesnymi Kołowymi Transporterami Opancerzonymi Rosomak. W kwestii gąsienicowych wozów polscy żołnierze zmuszeni są do korzystania z 50-letnich, radzieckich pojazdów BWP-1. Ich następcą ma być zupełnie nowy, w całości polski BWP Borsuk. Zadanie skonstruowania nowego, polskiego wozu bojowego zostało powierzone Hucie Stalowa Wola S.A. W ramach Borsuka HSW S.A. prowadziła dwa główne projekty. Pierwszy to gąsienicowe, opancerzone podwozie, które będzie miało możliwość pływania, a drugie to, opracowanie bezzałogowej wieży ze zdalnie sterowanym działem kalibru 30 mm i możliwością instalacji wyrzutni pocisków przeciwpancernych Spike produkowanych przez izraelską firmę Rafael. BWP Borsuk Projekt wieży bezzałogowej został nazwany ZSSW-30 (Zdalnie Sterowany System Wieżowy). Uzbrojenie wieży stanowić będzie działko ATK Bushmaster II kalibru 30 mm amerykańskiej firmy Northrop Grumman, polski karabin maszynowy UKM-2000C oraz podwójną wyrzutnię pocisków przeciwpancernych PPK Spike-LR. Działko ATK Bushmaster II zasilane jest amunicją z taśmy, a jego maksymalna szybkostrzelność teoretyczna, to 200 pocisków na minutę. Efektywny zasięg bushmastera to 3000 metrów. Działko ma długą historię wykorzystania na pojazdach, zarówno na BWP, jak i okrętach. Jego przeznaczenie to zwalczanie siły żywej, niszczenie lekko opancerzonych pojazdów oraz instalacji technicznych. W ATK Bushmaster II uzbrojone są KTO Rosomak. Borsuki mają być wyposażone w wersję działka Mk44S, które pozwala na szybką zmianę lufy i innych elementów, w celu zmiany kalibru z 30 na 40 mm. Większy kaliber daje większy zasięg oraz siłę przebicia, także umożliwia korzystanie z amunicji programowalnej. Izraelskie pociski PPK Spike-LR przeznaczone są przede wszystkim do niszczenia pojazdów opancerzonych oraz czołgów. Spike należy do grupy broni "odpal i zapomnij", po wystrzeleniu z wyrzutni pocisk samodzielnie naprowadza się na cel za pomocą dwóch kamer (zwykłej i termowizyjnej) umieszczonych w nosie pocisku. Wersja LR, która ma być zamontowana na Borsukach (i Rosomakach) cechuje się zwiększonym zasięgiem do 4 km. Jednocześnie wersja LR umożliwia korygowanie lotu pocisku po jego wystrzeleniu. Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty BORSUK, HSW SA – próby poligonowe, Drawsko, wrzesień 2020 r. Borsuk na poligonie W Wojsku Polskim wyrzutnie i pociski Spike wykorzystywane są także przez oddziały piechoty (m.in.: 6 brygada powietrznodesantowa). W ramach polonizacji produktu pociski produkowane są przez zakłady ZM Mesko S.A. ZSSW-30 także opracowywane jest przez Hutę Stalowa Wola S.A. Partnerem projektu są też inne polskie firmy z branży zbrojeniowej PCO S.A i WB Electronics. Dostarczają systemy elektroniczne, obserwacji oraz celowania, które zapewnią niezależne kanały dla działonowego i dowódcy. ZSSW-30 przeszła kluczowe testy jesienią 2020 roku. We wrześniu na poligonie w Drawsku Pomorskim odbyło się strzelanie z wieży zamontowanej na KTO Rosomak, które według raportu przebiegły pomyślnie. Wieża ZSSW-30 jest w pełni zdalnie sterowana i bezzałogowa, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo załogi. Działo ATK Bushmaster II zasilane jest z dwóch taśm jednocześnie, co pozwala na szybkie przełączenia pomiędzy rodzajami amunicji (np. przeciwpancerną i programowalną). Huta Stalowa Wola pracuje jednocześnie nad lżejszą wersją wieży, która mogłaby trafić na wozy BWP-1. Drugim projektem HSW w ramach Borsuka było opracowanie całkowicie nowej platformy podwozia. Wymagania, jakie postawiło wojsko to: wysoka odporność balistyczna, podwozie poruszające się na gąsienicach, odporność na wybuchy min, oraz co najistotniejsze, możliwość pływania. Na świecie jest tylko kilka funkcjonujących, pływających BWP o napędzie gąsienicowym, więc przed inżynierami HSW stało trudne zadanie. Wymagania postawione przez wojsko oznaczają, że tzw. wanna (podłgoa oraz ściany) Borsuka muszą być jednocześnie wytrzymałe (aby oprzeć się sile wybuchu miny) i lekkie (aby umożliwić pływanie). HSW nie publikuje raportów z testów przeprowadzonych na podwoziu Borsuka, ale z oficjalnych informacji wynika, że udało się osiągnąć wszystkie założenia. 9 sierpnia 2019 pod podłogą Borsuka zdetonowano na poligonie ładunek wybuchowy, który nie uszkodził poważnie konstrukcji, ani nie doprowadził do jej perforacji, co jest kluczowe dla zachowania możliwości pływania. W podwoziu Borsuka znajdzie się miejsce dla trzech osób załogi (dowódca, kierowca oraz operator wieży) i sześciu żołnierzy desantu. Za napęd odpowiedzialny będzie silnik wysokoprężny MTU 8V199 TE20 o mocy 720 KM. Całkowita waga pojazdu ma wynieść 25 ton. Seryjna produkcja Borsuka ma rozpocząć się w latach 2023/4.