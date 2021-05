Bombowce B-1B znowu w powietrzu. Powróciły do służby po przeglądzie

Armia USA planuje stopniowo wycofywać bombowce B-1B ze służby do 2036 roku. Obecnie w Siłach Powietrznych wykorzystywanych jest 45 maszyn. Ich liczba jest zmniejszana, aby obniżyć koszty i zachować wyłącznie najbardziej funkcjonalne samoloty. Kongres zezwolił ostatnio na zbycie 17 bombowców B-1B Lancer. Trafią one do muzeów lub zostaną wykorzystane do testów.