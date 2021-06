Bociany podążają za "nosem" i lubią zapach skoszonej trawy

Ptaki dostały opaski z nadajnikami GPS, a sami naukowcy wsiedli do samolotów, aby monitorować okolice Jeziora Bodeńskiego, przy granicy ze Szwajcarią. W ten sposób dostrzeżono, że obserwowane bociany, szczególnie chętnie odwiedzały świeżo skoszone pola i łąki – takie, z których uciekały spłoszone ludzką aktywnością gryzonie i inne drobne stworzenia. Co istotne, osobniki trafiały prosto do celu, nawet jeżeli łąka leżała po drugiej stronie jeziora i była oddalona o 25 kilometrów.