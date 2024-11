Black Week w RTV EURO AGD – znajdź swój wymarzony telewizor!

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD

Wybieramy TV, ale najpierw…

…warto pochylić się nad bardzo filozoficznym pytaniem: czy rozmiar ma znaczenie? Odpowiedź będzie zależeć od tego, do kogo je skierujemy, ale jeśli chodzi o telewizory, ten element ma absolutnie kluczowe znaczenie. I wcale nie jest tak, że im większa przekątna ekranu, tym lepiej – to trochę bardziej skomplikowane.

Trzeba tu bowiem uwzględnić trzy kluczowe kwestie: rozmiar pomieszczenia, w którym TV ma stanąć, odległość pomiędzy ekranem a oglądającym, a także technologię i – co może budzić pewne zdziwienie – rozdzielczość ekranu. Zacznijmy po kolei rozwikływać tę zagwozdkę. Oto zalecana odległość od ekranu w zależności od rozdzielczości:

l HD (720p) – odległość powinna wynosić 3 razy wysokość ekranu;

l Full HD (1080p) – odległość 2–2,5 razy wysokość ekranu;

l 4K Ultra HD – odległość 1–1,5 razy wysokość ekranu. Dzięki wyższej rozdzielczości piksele są mniej widoczne, więc możesz siedzieć bliżej bez utraty jakości obrazu.

Jako że wszystkie sprzęty w naszym zestawieniu mogą pochwalić się technologią 4K Ultra HD, przygotowaliśmy małą ściągawkę, która pomoże ci dobrać wielkość ekranu do odległości, w jakiej oglądasz TV. Zajrzyj do tabeli poniżej.

Przekątna ekranu Zalecana odległość (minimalna – maksymalna) 55 cali 1,2 – 2,3 m 65 cali 1,4 – 2,8 m 75 cali 1,6 – 3,1 m 85 cali 1,8 – 3,6 m 95 cali 2,0 – 4,1 m

Sprawdzone? Teraz będziesz już w stanie prawidłowo wybrać swój wymarzony telewizor. Każdy z modeli opisaliśmy, chwaląc mocne strony, ale też celnie punktując potencjalne wady. Ty możesz przystępować do dzieła i szykować portfel.

Samsung QE55Q77BAT – jasność, kontrast i elegancja w jednym | 55 cali

Jeśli szukasz telewizora, który wyróżni się nie tylko jakością obrazu, ale także minimalistycznym designem, Samsung QE55Q77BAT będzie strzałem w dziesiątkę. Dzięki technologii QLED oraz procesorowi Quantum Processor Lite 4K możesz liczyć na żywe kolory i znakomity kontrast, szczególnie w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Zalety? Technologia Quantum HDR, która wyciąga szczegóły nawet w najciemniejszych i najjaśniejszych scenach – idealna dla fanów filmów akcji czy seriali fantasy. Co więcej, funkcja Motion Xcelerator Turbo+ poprawia płynność ruchu – zadowoli to każdego fana gier czy transmisji sportowych.

A wady? Oskarżenie nie zebrało wystarczająco mocnego materiału dowodowego. Nie można przecież mieć pretensji do telewizora QLED, że nie jest OLED-em. To bardzo dobry sprzęt, a wielkością wpasuje się idealnie do większości mieszkań w blokach.

LG OLED65B46LA – czerń, która wciąga | 65 cali

Tu już na scenę wkracza technologia OLED – i to wkracza z przytupem. To prawdziwa perełka dla kinomaniaków, którzy uwielbiają zaszyć się na cały okres jesienno-zimowy w salonie i nałogowo wręcz oglądać najlepsze filmowe produkcje.

LG OLED65B46LA przenosi jakość obrazu na zupełnie inny poziom. Dzięki wywołanemu do tablicy OLED-owi każdy piksel świeci niezależnie od reszty, co zapewnia doskonały kontrast kolorów i bezdenną głębię czerni. Efekt? Oglądając wieczorny thriller, masz wrażenie, że jesteś w środku akcji.

Sam obraz to jednak za mało, żeby sprostać oczekiwaniom prawdziwych koneserów. Specjaliści LG o tym wiedzą. W tym sprzęcie znajdziesz też dwie technologie: Dolby Vision i Dolby Atmos. Kapitalne wrażenie sprawiają one w grach – jadąc przez bagniste tereny Velen, usłyszysz każde źdźbło trawy kołyszące się na wietrze. Gęsia skórka gwarantowana.

Tyle o zaletach. A wady? Jak to z OLED-ami bywa, maksymalna jasność może nie sprostać bardzo jasnym pomieszczeniom. Dodatkowo musisz uważać na statyczne obrazy, bo choć ryzyko wypalenia pikseli jest niewielkie, wciąż istnieje.

© Adobe Stock

Sharp 70GP6760E – duży ekran w rozsądnej cenie | 70 cali

70-calowy Sharp to doskonały przykład na to, że można mieć duży ekran i nie zrujnować sobie przedświątecznego budżetu. Zastosowana tutaj technologia LED oraz rozdzielczość 4K gwarantują solidny obraz – nie oszałamia jak OLED czy QLED, ale w tej cenie trudno narzekać.

Co wyróżnia ten model? Przede wszystkim system Android TV, który daje dostęp do ogromnej liczby aplikacji i funkcji multimedialnych. Na plus zapisać też trzeba przyzwoitą jakość dźwięku z wbudowanym subwooferem – to coś, co Sharp potrafi zrobić dobrze.

Wadą jest nieco mniejszy kontrast w porównaniu do droższych technologii, co oznacza, że w ciemnych scenach może umknąć ci trochę szczegółów. To jednak świetny wybór, jeśli szukasz dużego ekranu w przyjaznej cenie i cenisz sobie prostotę użytkowania.

Samsung QE75Q77BAT – więcej ekranu, więcej emocji | 75 cali

Ten model to starszy brat opisanego wcześniej 55-calowego Samsunga, tylko bardziej napakowany. Do tego zajmuje dosłownie pół ściany. Nadaje się tylko do dużych salonów lub wręcz pokoju kinowego (znamy szczęśliwców posiadających takowe).

Technologia QLED robi tu świetną robotę, oferując jasny i żywy obraz, który zachwyci szczegółowością nawet w wymagających warunkach oświetleniowych.

Jeśli zastanawiałeś się, przy którym modelu TV padnie odmieniany ostatnio przez wszystkie przypadki termin "sztuczna inteligencja" – to ten moment. Dzięki AI Upscaling nawet treści w niższej rozdzielczości wyglądają ostrzej i bardziej szczegółowo.

Miłośnicy gier i sportu docenią technologię Quantum HDR. Cóż to takiego, zapytasz? Odpowiemy: to technologia opracowana przez Samsunga, która jest rozszerzeniem standardowego HDR (High Dynamic Range) i wykorzystuje w pełni potencjał ekranów QLED. Taki HDR na sterydach – zdecydowanie pasuje do tego sprzętu.

Na koniec wady. Cóż, z pewnością wadą może być cena – płacisz za wielkość i jakość, co niekoniecznie odpowiada każdemu budżetowi. Poza tym, jak każdy QLED, nie oferuje idealnej czerni OLED-a.

TCL 98C655 – gigant na każdą okazję | 98 cali

Jeśli 75 cali to dla Ciebie za mało, TCL 98C655 jest odpowiedzią na ten pociąg do wielkości. 98 cali przekątnej to ekran, który wypełni każdy salon i sprawi, że poczujesz się jak w kinie. I ta mina sąsiadów, kiedy będą go wnosić do twojego domu – bezcenne.

Ale wróćmy na ziemię, do telewizora. Wiemy już, że dzięki technologii QLED kolory są żywe, a obraz zachowuje ostrość nawet na tak ogromnej powierzchni. A jest coś, czego nie wiemy?

Owszem. W tym gigancie wszystkie apki obsłużysz za pomocą Google TV. To platforma oprogramowania oparta na systemie Android. Jeśli choć raz używałeś czegoś spod szyldu małego robocika, tutaj też sobie poradzisz. Trzeba przyznać, że jest on intuicyjny i dobrze przemyślany. Do wydawania komend możesz użyć głosu albo przesyłać treści na TV ze swojego telefonu lub tabletu.

Z kolei funkcja Game Master Pro oraz obsługa 144 Hz z VRR (Variable Refresh Rate – technologia synchronizacji częstotliwości odświeżania ekranu z liczbą klatek na sekundę) sprawiają, że ten telewizor doskonale nadaje się do gier – każdy szczegół jest płynny i wyraźny. Nie grać na nim to prawdziwy grzech. Zresztą wyobraź sobie – sobota, wieczór, i piłeczka na konsoli z kumplami na tym potworze.

Wady? Przy tak dużym ekranie musisz także zapewnić odpowiednią odległość od kanapy, bo siedząc zbyt blisko, zaczniesz dostrzegać szczegóły, których wolałbyś nie widzieć (czyt. piksele). No i pamiętaj – 98 cali potrzebuje naprawdę solidnej ściany lub przestronnej szafki RTV z dobrym udźwigiem.

Po więcej aktualnych obniżek zapraszamy do sklepu RTV Euro AGD.

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD