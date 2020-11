Black Friday 2020: polujesz na wyczekiwany gadżet? Nie będziesz mieć szans

2020 rokiem patologii w handlu internetowym

Doprowadziło to do szału wielu uczciwych konsumentów, którzy chcieli po prostu cieszyć się wyczekiwanym sprzętem. Zostali bezlitośnie wyeliminowani przez osoby pragnące wzbogacić się w warunkach pandemii.

Asortyment wyprzedaje się w błyskawicznym tempie, często nawet w sekundy, czy minuty. Potem niestety trzeba długo czekać, zanim producenci zdołają, przy obecnych utrudnieniach, wytworzyć, a potem dostarczyć do sprzedawców kolejne partie sprzętu.

Dla przykładu, jeśli w momencie publikacji, czyli dniu 27 listopada 2020 r. chcielibyśmy nabyć konsolę PS5, musielibyśmy czekać aż do 15 grudnia na najbliższą partię konsol.

Jednak co gorsza, wcale nie ma gwarancji, że sprzęt trafi do entuzjastów gier wideo, a nie do domorosłych sprzedawców pragnących uzyskać 200 proc. ceny rynkowej.