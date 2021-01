Bill Gates wraz z naukowcami z Harvardu chce "przyciemnić" Słońce

Uniwersytet Harvarda chciałby w czerwcu br. rozpocząć testy blokowania części światła słonecznego, co miałoby zmniejszyć skutki globalnego ocieplenia. Założyciel firmy Microsoft, Bill Gates zdecydował się współfinansować ten niecodzienny projekt.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez ETC Group, Bill Gates zdecydował się wesprzeć finansowo projekt naukowców z Uniwersytetu Harvarda. Celem badaczy jest blokowanie bezpośredniego światła słonecznego w ramach projektu Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx).

SCoPEx to eksperyment, który ma pomóc lepiej zrozumieć możliwość zastosowania aerozoli stratosferycznych w dziedzinie geoinżynierii słonecznej. W ramach projektu naukowcy planują przelot balonem nad Szwecją, aby sprawdzić, czy może on zablokować światło słoneczne w drodze na Ziemię.

Badacze mają nadzieję, że pomoże to stworzyć nowe narzędzie do walki z kryzysem klimatycznym. To właśnie część eksperymentu najbardziej zainteresowała Gatesa. Miliarder od dawna działa na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Warto zauważyć, że projekt jest przez niego współfinansowany z prywatnych funduszy.

Pierwsze testy mają odbyć się już w czerwcu br., a balon miałby się znaleźć na wysokości 10 km. Byłby to jedynie próbny przelot, ale jego zadaniem będzie ocena reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze po uwolnieniu aerozoli stratosferycznych.

Gdy balon osiągnie docelową wysokość, wyśle do atmosfery cząsteczki mające na celu zablokowanie bezpośredniego światła słonecznego, nim to dotrze na Ziemię. W teorii mogłoby to zmniejszyć skutki globalnego ocieplenia, a ostatecznym celem eksperymentu jest znalezienie skutecznego sposobu na spowolnienie tempa zmian klimatycznych.

Zobacz: Naukowcy odkryli nowego wirusa. Jest inny niż wszystko, co do tej pory widzieli [Wideo]

Jeśli testy przebiegną prawidłowo, SCoPEx może stać się jednym z najważniejszych projektów, których celem będzie walka z kryzysem klimatycznym. Pomysł jednak jest dość kontrowersyjny. Część ekspertów jest zdania, że takie rozwiązanie wpłynęłoby tylko na ograniczanie "objawów" zmian klimatycznych, a nie szukania rozwiązania, które wpłynie na bezpośrednią przyczynę pogłębiania się kryzysu.

Kolejna obawa dotyczy potencjalnego wpływu zmiany ilości światła słonecznego docierającego do Ziemi na wzrost roślin. Naukowcy podkreślają jednak, że ich celem jest spowolnienie zmian klimatycznych, tak by przyroda miała więcej czasu na przystosowanie się do nich. Ich zdaniem to najlepszy sposób, by zapobiec kryzysowi ekologicznemu.

Jeśli projekt SCoPEx zakończy się sukcesem, to z balonu zostanie uwolnione ok. 2 kg substancji chemicznych, takich jak siarczany i węglan wapnia, do stratosfery Ziemi. Jednak by ten niekonwencjonalny plan walki z kryzysem klimatycznym przyniósł światową skalę, działanie eksperymentu trzeba by powtórzyć w wielu regionach świata.