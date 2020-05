Bill Gates mówi o szczepionce na COVID-19. Zauważył ogromny problem

"Jeśli chcemy wrócić do normy, musimy opracować bezpieczną, skuteczną szczepionkę. Musimy zrobić miliardy dawek, musimy rozprowadzić je do każdego zakątka świata i potrzebujemy tego wszystkiego tak szybko, jak to możliwe" - pisze Gates we wpisie na swoim blogu. To nie piewszy raz, kiedy miliarder mówi o szczepionce na tę chorobę.