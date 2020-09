Białoruś. NEXTA ujawnia dane służb. 1000 nazwisk w internecie

NEXTA oświadczył na swoim kanale na Telegramie, że ruch ten jest realizacją obietnicy sprzed tygodnia o udostępnieniu danych w przypadku dalszych interwencji białoruskich służb, co stało się w niedzielę. Bloger podkreślił, że to tylko "pierwszy" tysiąc nazwisk pracowników białoruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z bazy, jaką posiada i ostrzegł, że jeśli zatrzymania protestujących się nie skończą, to "masowa publikacja danych będzie kontynuowana".