Bestie z Niemiec w Ukrainie. Już czekają, by się wykazać

Niemieckie władze pochwaliły się przekazaniem dużego wsparcia militarnego do Ukrainy. Na najnowszej liście opublikowanej na rządowej stronie znalazło się 21 tys. pocisków do samobieżnych dział Gepard, ale też osiem cennych czołgów Leopard 1A5. Oznacza to, że Berlin przekazał na front już łącznie 58 Leopardów.