Bankomaty znikają z ulic. Powodem nowe rozporządzenie MSWiA

Nowe przepisy wymagają, aby bankomaty były wyposażone w system IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System). Głównym zadaniem tego systemu jest zafarbowanie banknotów, gdy zostanie wykryta próba kradzieży. IBNS to innowacyjne rozwiązanie, które jest stosowane w celu ochrony przed kradzieżą. System ten zabezpiecza banknoty nie tylko w bankomatach, ale również w konwojach przewożących gotówkę oraz w kasach gotówkowych. W praktyce system ten ma na celu ułatwienie identyfikacji i aresztowania przestępców.

Eksperci zwracają jednak uwagę na potencjalne problemy związane z systemem IBNS. Istnieje ryzyko, że system może być zbyt czuły i może dochodzić do przypadkowego farbowania banknotów wydawanych "zwykłym" klientom bankomatów. W takiej sytuacji, osoby, które otrzymały zabrudzone banknoty, będą musiały udać się do oddziału Narodowego Banku Polskiego, aby wymienić je na czyste.

Proces wymiany bankomatów lub ich modernizacji to bardzo kosztowna sprawa. Zgodnie z nowym prawem, aż 40 proc. urządzeń każdego z operatorów w Polsce musi być wyposażonych w system nowych zabezpieczeń . Właściciele bankomatów nie mają chwili do stracenia i już ściągają z ulic pierwsze z nich.

Jednym ze skutków konieczności modernizacji bankomatów może być instalowanie mniejszej liczby urządzeń. Dodanie systemu IBNS to koszt ok. 20 tys. złotych, co stanowi połowę wartości samego bankomatu. Biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku w Polsce funkcjonowało ponad 21 tys. bankomatów, całkowity koszt unowocześnienia wszystkich maszyn może przekroczyć 250 mln zł. Operatorzy poniosą więc ogromne koszty ulepszeń. Nie każdy z nich chce otwarcie mówić o tym, ile urządzeń zniknie na stałe.