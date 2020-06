Bańki mydlane zamiast pszczół. Jest nowy sposób na zapylanie kwiatów

Naukowcy znaleźli ciekawy sposób na zapylanie kwiatów30373-4) w sytuacji, kiedy zabraknie pszczół. Okazuje się, że skutecznym nośnikiem pyłku są bańki mydlane, które potrafią przyczynić się do zapylania równie skutecznie co ręczne metody. Eijiro Miyako, główny autor publikacji na ten temat, sam przyznaje, że "brzmi to trochę jak fantazja", lecz jest to rzeczywiście skuteczne podejście.