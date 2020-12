WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne mikołajki + 2 prezentyorange Sławomir Serafin 02-12-2020 (14:40) Materiał powstał przy współpracy z Orange Bądź najlepszym Mikołajem z Orange Nie zostało już wiele czasu, by zaopatrzyć się w prezenty dla najbliższych. Bogata oferta starannie wyselekcjonowanych produktów ze sklepu Orange może się okazać najlepszą inspiracją dla tegorocznych świątecznych podarków. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bądź najlepszym Mikołajem z Orange (Unsplash.com, Fot: Ben White) Orange to mulitmedia. Do salonu opatrzonego pomarańczowym logo udajemy się, gdy chcemy kupić nowy smartfon z abonamentem lub bez albo gdy zależy nam na kompleksowej ofercie łączącej telefonię z transmisją danych oraz telewizją w bardzo atrakcyjnej cenie. Zwłaszcza teraz, przed Świętami, gdy Orange wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i zachęca świetnymi promocjami. W ramach tych okazji można dostać smartfon OPPO A15 za symboliczną złotówkę razem z pakietem Orange Love z telewizją lub też drugi smartfon również za złotówkę przy zakupie jednego z urządzeń z obsługą sieci 5G wraz z wybranymi Planami Mobilnymi lub wybranymi pakietami Orange Love. Orange ma jednak o wiele szerszy asortyment, który znacznie wykracza poza telekomunikację. Dzięki niemu nie tylko możemy pozostawać w kontakcie z najbliższymi, ale także sprawić im mnóstwo radości odpowiednio dobranym prezentem. Poniższa lista sugestii, na której znajdują się wybrane pozycje ze sklepu Orange, pomoże wszystkim tym, którzy chcieliby zostać zapamiętani w tegoroczne Święta, jako najlepsi pomocnicy Mikołaja. Coś dla niej Dobrze wiemy, że to właśnie ona najbardziej dba o zdrowie całej rodziny. A podstawowym źródłem zdrowia jest odpowiednio zbilansowana dieta, która pomaga utrzymać idealny indeks masy ciała. W kontrolowaniu tego ostatniego niezastąpiona okaże się świetna waga elektroniczna Huawei Smart Scale AH100 (99 zł). To inteligentne urządzenie umożliwia pomiar aż 9 różnych czynników, od samej wagi ciała, przez zawartość tłuszczów czy wody w organizmie aż do wskaźnika przemiany materii. Dbanie o jej własne zdrowie i optymalną aktywność fizyczną umożliwią z kolei zaawansowane, wodoodporne opaski elektroniczne, takie jak Xiaomi Mi Band 5 (179 zł) lub Lenovo Cardio 2 (79 zł), monitorujące nie tylko wysiłek fizyczny, ale też poziom stresu czy jakość snu. Dla zdrowia nieodzowny jest również relaks. Ten zaś wymaga odpowiedniego klimatu. O wiele łatwiej będzie go wykreować z pomocą pomysłowej, estetycznie wykonanej lampy Xiaomi Yeelight Atmosphere (249 zł), która w perfekcyjny sposób potrafi imitować ciepłe i kojące światło świecy. Zdalnie sterowana ze smartfonu wspaniale kreuje romantyczny nastrój. Coś dla niego Zegarek to doskonały, tradycyjny już pomysł na prezent. I nawet jeśli zostanie odebrany jako delikatna sugestia odnośnie punktualności, to trudno. W ofercie Orange można znaleźć znakomite inteligentne urządzenia od renomowanej firmy Samsung, takie jak Samsung Galaxy Watch Active 2 40 mm (1399 zł), który umożliwia prowadzenie rozmów i wysyłanie wiadomości w zastępstwie smartfonu lub spełniający wyśrubowane normy wojskowe, bardzo wytrzymały i wodoodporny Samsung Galaxy Watch 3 45 mm (1999 zł). Nowoczesny facet na pewno ucieszy się też z bezprzewodowych słuchawek dokanałowych, takich jak Huawei Freebuds 3i (399 zł), które nie idą na żadne kompromisy w swoim połączeniu wysokiej jakości dźwięku oraz czułości mikrofonu z zapewnieniem maksymalnej wygody dla aktywnego użytkownika. Będą towarzyszyć i służyć mu wszędzie. Do zastosowań domowych lepszy jednak będzie wysokiej jakości sprzęt audio od renomowanych specjalistów. Głośnik Multiroom Denon Home 150 daje bezprzewodową wolność, w każdym miejscu domu i może odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfonu, tabletu lub laptopa. Zarządzanie przez aplikacją mobilną lub asystentem głosowym jest dodatkowym atutem głośnika. Coś dla dzieci O prezentach dla młodszych członków rodziny zapomnieć nie można pod żadnym pozorem. Zwłaszcza, że niektóre mogą mieć również sporą wartość dla rodziców. Inteligentny zegarek TCL Family Watch MT40 (449 zł) to nie tylko doskonały zastępca smartfonu, który pozwala nawet prowadzić wideorozmowy ale też bardzo wytrzymałe, pyłoszczelne i wodoodporne urządzenie, któremu nie straszne nieostrożne dziecięce zabawy. Pozwala również monitorować położenie dziecka, a przecież jego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Oczywiście, samo dziecko zapewne uzna, że najważniejsze są gry. Xbox Series S 512 GB (1349 zł) najnowsza konsola od Microsoft, oferuje potężne podzespoły i bardzo szeroki wachlarz funkcji multimedialnych oraz dostęp do wielkiej biblioteki fantastycznych tytułów. To całe centrum rozrywki zamknięte w jednym urządzeniu. Jeśli jednak chcemy, by dziecko bawiło się więcej na świeżym powietrzu i znalazło ujście dla swojej kreatywności, to dobrym pomysłem na prezent będzie kompaktowy dron DJI Mavic Mini (1799 zł) o zasięgu transmisji do dwóch kilometrów z kamerą 12 Mpix. Do wyjścia, a właściwie wyjechania na dwór można też pociechę skłonić za pomocą świetnej elektrycznej hulajnogi Fiat 500 (1599 zł). Rozwija bezpieczną prędkość do 25 km/h i ma zasięg do 20 kilometrów na jednym ładowaniu a pneumatyczne ogumienie zapewnia wygodną jazdę. Choć dla wygody i przejrzystości podzieliliśmy sugestie na powyższe kategorie, to wcale nie trzeba się ich trzymać. Jeśli on też dba o zdrowie, to ucieszy go waga czy inteligentna opaska, a ona też przecież lubi oglądać filmy i seriale, więc wysokiej jakości kino domowe sprawi jej mnóstwo radości. Z elektrycznej hulajnogi mogą korzystać wszyscy w rodzinie, a rodzice niech wreszcie przestaną udawać, że nie lubią pograć w gry na konsoli. W sklepie Orange jest też więcej ekscytujących ofert i świetnych pomysłów na prezent. I pamiętajmy też, że dobrze dobrany podarunek bardzo cieszy, ale jeszcze ważniejsza jest miłość, bliskość i wzajemne dbanie o siebie. Podarek znaleziony pod choinką jest tylko ich wyrazem. Wszystkie propozycje prezentów wymienione w artykule dostępne w sklepie Orange. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Materiał powstał przy współpracy z Orange Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze