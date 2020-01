Australia: Koala to już wymarły gatunek? Eksperci komentują

Pożary, które pustoszą Australię, są przyczyną śmierci wielu gatunków zwierząt i roślin. Wobec płomieni szczególnie bezbronne są koale, które nie potrafią samodzielnie chronić się przed ogniem. Jednym pożary zabierają życie, innym miejsca, w których dotychczas mieszkały.

Działalność człowieka i pożary pustoszące Australię to jedne z ważniejszych zagrożeń dla populacji koali. Ludzie wycinają lasy, tym samym zabierając torbaczom pożywienie i przestrzeń do życia. Ale płomienie i mniejsza powierzchnia na legowiska to nie jedyny problem, który drastycznie wpływa na liczbę tych zwierząt na kontynencie.