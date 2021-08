Astronomowie zidentyfikowali najlżejszą poznaną egzoplanetę

Obserwacje przyniosły również ślady prawdopodobnego piątego globu, być może najbardziej zbliżonego gabarytami do naszej planety. To interesujące, ponieważ wyniki badań sugerują, że światy należące do L 98-59 obfitują w wodę. Z tej przyczyny system będzie na pewno jednym z pierwszych celów obserwacyjnych dla czekającego na wystrzelenie Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba.