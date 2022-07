Armia USA otrzymała pierwszą wyrzutnię M270A2. To system, którego powinni obawiać sie wrogowie

Modernizacja opancerzonych wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet M270 MLRS została przeprowadzona przez Lockheed Martin we współpracy z Red River Army Depot. Zmiany wdrożone w M270A2 dotyczą silnika, kabiny oraz systemu kierowania ogniem. Jak zaznacza Lockheed Martin, wprowadzone ulepszenia zapewnią wyrzutni kompatybilność z przyszłymi pociskami, takimi jak GMLRS o zwiększonym zasięgu i Precision Strike Missile (PrSM). Dzięki nim wyrzutnie serii M270 pozostaną skuteczne i niezawodne, co pozwoli na ich użytkowanie co najmniej do 2050 roku.