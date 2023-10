Radziecka holowana armata polowa i przeciwpancerna BS-100 kalibru 3 mm była produkowana seryjnie od 1944 do 1951 roku. Jeszcze w latach 60. wykorzystywano taki sprzęt z dużą skutecznością, ale teraz zostały one wycofane z użycia przez większość użytkowników. Jednak w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy z taką właśnie armatą.

O tym, że działo to faktycznie może być użyte w walkach z najeźdźcami, świadczy w szczególności zdjęcie z nowym lub dobrze zachowanym pociskiem 100 mm, który trzyma w rękach jeden z żołnierzy. Samo to działo zostało sfotografowane na odpowiednio wyposażonej pozycji polowej. Zdjęcia możecie zobaczyć w serwisie X (dawny Twitter) .

BS-3 jest armatą wykorzystywaną do likwidacji celów ogniem pośrednim w zasięgu do 20,8 km i przy szybkostrzelności do 8-10 strzałów na minutę. Masa bojowa artylerii wynosi 3,6 tony i musi być obsługiwana przez 7 osób.