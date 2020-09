Amazon walczy z trollami marketingowymi. Skala zjawiska jest porażająca

O zjawisku trollingu marketingowego mogliście już na WP Technologiach przeczytać szerzej. Przypomnijmy, chodzi o ludzi, którzy wystawiają pozytywne opinie produktom i usługom nie z własnej inicjatywy, ale w zamian za rozmaite korzyści. Przeważnie są to po prostu pieniądze, ale czasem też barter.

Jak ustalono, na Amazonie - jako największym agregatorze e-handlowym - zjawisko to urosło do porażającej skali. Wśród 10 najpopularniejszych komentatorów aż siedmioro okazało się najętymi trollami.

W tej grupie znalazł się również Justin Fryer, będący na Amazonie komentatorem numer jeden. Według dochodzenia, wystawił on maksymalną ocenę towarom wartym łącznie ponad 15 tys. funtów. Oceniał w ten sposób naprawdę szeroką gamę urządzeń. Począwszy od telefonów komórkowych, poprzez pojazdy elektryczne, a skończywszy na sprzęcie do siłowni.

Amazon od środka

Fryer działał z zaskakującą regularnością, wystawiając pozytywne komentarze co cztery godziny. Głównie produktom z Chin. Co ciekawe, znaczna część ocenianych przez niego sprzętów lądowała później na konkurencyjnej platformie eBay. To z kolei pozwala sądzić, że otrzymywał je w kategorii wynagrodzenia.