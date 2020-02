Airbus A350 ma problem z silnikami podczas lotu. Możliwy powód – zalanie panelu sterowania

Airbus i Rolls-Royce sprawdzają możliwe przyczyny problemów z silnikami w samolotach Airbus A350. Odnotowano kolejny przypadek, w którym podczas lotu jeden z silników samolotu wyłączył się, a załoga była zmuszona do nieplanowanego lądowania.

Jak informuje Rynek Lotniczy , firmy Airbus i Rolls-Royce mają niemały orzech do zgryzienia. Trwają badania, które mają rozwiązać zagadkę nieoczekiwanego wyłączenia silnika Rolls-Royce Trent XWB podczas kolejnego lotu samolotu Airbus A350 . W powietrzu jeden z silników nagle wyłączył się, a załodze nie udało się go ponownie uruchomić.

To już drugi taki przypadek w ostatnich trzech miesiącach. Analogiczna sytuacja miała miejsce 9 listopada i dotyczyła takiego samego samolotu i modelu silnika. Jak udało się wstępnie ustalić, w obydwu przypadkach przed wyłączeniem silnika w kabinie pilotów rozlano napój, zalewając zintegrowany panel sterowania. Choć wszystko na to wskazuje, na razie nie ma jednoznacznej informacji, czy właśnie to było przyczyną problemów.