poradnik kupującego + 3 telewizortelewizjasmart tv Patryk Wieczorek Dzisiaj, 23-03-2021 09:05 4K może wyglądać lepiej. Zobacz, na co zwrócić uwagę W sieci i sklepach stacjonarnych znajdziemy mnóstwo telewizorów opatrzonych znakiem 4K. Choć w teorii wszystkie powinny działać tak samo dobrze, to część telewizorów prezentuje się znacznie lepiej od innych. Sprawdź, o co warto spytać sprzedawcę przed zakupem telewizora. 4k to nie wszystko, obraz może wyglądać jeszcze lepiej Źródło: Adobe Stock Niewiarygodna jakość obrazu, wysoka rozdzielczość i świetna ostrość – to wszystko brzmi pięknie, ale wybierając telewizor łatwo przekonać się, że część modeli poza pięknymi słowami nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Kto skorzysta z 4K? Obecnie 4K jest standardem rozdzielczości dla cyfrowych materiałów, zarówno filmów jak i gier komputerowych. Telewizor jest w stanie wyświetlić około 4 tysiące pikseli – cztery razy więcej niż poprzednia generacja telewizorów Full HD. Zazwyczaj rozdzielczość 4k jest nazywana technologią Ultra HD lub w skrócie UHD. Z dobrodziejstw obrazu 4k skorzystają przede wszystkim osoby, które oglądają wideo za pośrednictwem platform streamingowych bądź odtwarzacza Blu-Ray. Odpowiednia przekątna obrazu By docenić wysoką jakość filmów, telewizor powinien mieć odpowiednią wielkość. Przyjmuje się, że minimum to 43 cale, choć oczywiście można pokusić się o więcej. Pamiętaj, że wraz z większą przekątną ekranu powinien również wzrastać dystans, z jakiego możesz komfortowo oglądać telewizję. Dla 55-calowego telewizora optymalna odległość między kanapą, a ekranem wynosi minimum 120 cm. W przypadku telewizorów o przekątnej 65 cali dystans ten wzrasta do 150 cm i tak dalej. Telewizor z HDR Ludzkie oko jest w stanie rozróżnić wiele poziomów jasności. Niestety, starsze telewizory nie są w stanie ich odpowiednio przekazać. W efekcie obraz wydaje się być "przepalony", a kontrast jest zbyt mały. Zwykłe telewizory HD mają w gruncie rzeczy bardzo wąski zakres jasności, o wiele mniejszy niż na przykład standard kinowy. Telewizory 4K wyposażone w system HDR oferują zarówno bardzo jasne, jak i bardzo mroczne tony, a także wszystko to, co pomiędzy nimi. W efekcie zyskujemy o wiele większy kontrast i bardziej żywe kolory, odpowiadające temu, do czego przyzwyczajone jest nasze oko. Wyświetlacz LCD, LED czy OLED Rodzaj wykorzystywanego wyświetlacza ma kluczowe znaczenie dla jakości kolorów. Najtańsze i jednocześnie najstarsze wyświetlacze LCD nie są dostępne w wersji 4k. Nieco droższą i najczęściej wybieraną opcją są telewizory LED z podświetleniem krawędziowym (tańsze) bądź całościowym (droższe). Najdroższą opcją w zestawieniu są telewizory OLED i QLED, w których piksele nie wymagają dodatkowego podświetlenia i działają autonomicznie. Nieużywane piksele są "wyłączane", a w efekcie ekran pozostaje całkowicie czarny, telewizory OLED mają więc znacznie większy kontrast, co doskonale widać wieczorem przy zgaszonych światłach. Wielu producentów decyduje się na wprowadzenie szeregu filtrów i udogodnień, których zadaniem jest podbicie jakości obrazu. Warto przyjrzeć się nim przed podjęciem decyzji o zakupie.