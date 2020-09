40 proc. gatunków roślin na świecie jest zagrożonych wyginięciem

W samym 2019 roku odkryto ponad 4 tys. gatunków roślin i grzybów. Należało do nich sześć gatunków allium w Europie i Chinach – to ta sama grupa co cebula i czosnek – 10 krewnych szpinaku w Kalifornii i dwa dzikie krewne manioku, co może pomóc w przyszłości zabezpieczyć przed kryzysem klimatycznym podstawowe uprawy zjadane przez 800 mln ludzi.