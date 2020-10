25-letnie badania nad energią odnawialną i jądrową, stwierdzają, która z nich jest czystsza

Badacze na podstawie analizy systemów energetycznych 123 krajów z okresu 25 lat stwierdzili, że wprowadzenie do użytku energii jądrowej nie doprowadziło do znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla, co natomiast uczyniły odnawialne źródła energii. Według badaczy w niektórych krajach rozwijających się programy jądrowe w rzeczywistości spowodowały nawet wzrost emisji dwutlenku węgla.

Wiatr i słońce wygrywają

– Dowody wyraźnie wskazują na to, że energia jądrowa jest mniej skuteczna spośród dwóch szeroko zakrojonych strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla, a w połączeniu z jej tendencją do niewspółistnienia z odnawialnymi źródłami energii, budzi to poważne wątpliwości co do zasadności przedkładania inwestycji w energię jądrową nad OZE– stwierdził Benjamin Sovacool z University of Sussex w Wielkiej Brytanii.