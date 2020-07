15 tys. litrów chemikaliów znalezionych w lesie. Wśród nich nieznane substancje chemiczne

W lesie w okolicach miejscowości Napiwoda, leśniczy z olsztyńskiego Nadleśnictwa Nidzica znalazł piętnaście 1000-litrowych pojemników wypełnionych chemicznymi substancjami . O sprawie poinformował we wtorek dyżurny wojewódzkiej straży pożarnej w Olsztynie Norbert Ruciński.

Ponieważ leśniczy zauważył, że niektóre pojemniki były uszkodzone i znajdowała się w nich gęsta ciecz, na miejsce zostali wezwani strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z Olsztyna. Po zbadaniu substancji, okazało się, że są to m.in. kleje i rozpuszczalniki. Okazało się, że nie są one żrące i łatwopalne. - W ocenie ekspertów nie zagrażają one roślinom i zwierzętom - poinformował Ruciński.