12-latek zawstydził naukowców. Sam zbudował reaktor fuzyjny i pobił rekord

"Udało mi się wykorzystać energię elektryczną, aby przyspieszyć dwa atomy deuteru, dzięki czemu łączą się one w atom helu-3, a także uwalniają neutron, który można wykorzystać do podgrzania wody i włączenia silnika parowego, który z kolei wytwarza elektryczność" - mówi 12-letni Jackson Oswalt z Memphis w stanie Tennessee.

Efektywny reaktor fuzyjny to marzenie naukowców z całego świata

Oswalt zbudował reaktor fuzyjny, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka faktów. Takie urządzenia wyglądają i brzmią ekscytująco, ale w rzeczywistości nie do końca tak jest. Póki co, reaktor zużywa znacznie więcej energii, niż produkuje. Zbudowanie urządzenia, które wytwarzałoby więcej mocy, niż potrzebuje do działania, jest dla naukowców czymś w rodzaju Świętego Graala. Jest to trudne, aczkolwiek wykonalne.