Żyją 500 lat. Odkryli ich sekret

Co sprawia, że rekiny polarne żyją aż tak długo? Ich długość życia potrafi "zawstydzić" nawet najstarszych przedstawicieli z gatunku żółwi olbrzymich , a przecież to właśnie żółwie uchodzą za symbol długowieczności. Szacuje się, że rekin polarny znaleziony w 2017 r. w Oceanie Atlantyckim przez grupę naukowców mógł mieć nawet 512 lat . W czym zatem tkwi ich sekret?

Wskazują one, że długowieczność rekinów polarnych może być związana z ich metabolizmem, który pozostaje niezmienny z biegiem lat. Ewan Camplisson - główny autor badania, doktorant na Uniwersytecie w Manchesterze - podkreśla w wiadomości nadesłanej serwisowi Live Science, że "to dla nas ważne, gdyż pokazuje, że rekiny nie wykazują typowych oznak starzenia".

Następnie oszacowano wiek rekinów polarnych - tu konieczne było wykorzystanie specjalnego modelu, który pozwala ustalić ich wiek (w przybliżeniu) na podstawie długości ciała . Badane okazy miały od 60 do 200 lat. Najbardziej zaskakujące było to, że aktywność pobranych enzymów była taka sama dla każdego rekina, niezależnie od ich wieku.

"Chcieliśmy zbadać, czy enzymy rekina grenlandzkiego są specjalnie przystosowane do bardziej efektywnej pracy w zimnych warunkach, ale nie zaobserwowaliśmy takiego trendu" - podkreśla Ewan Camplisson i dodaje, że "wyższa aktywność w cieplejszych warunkach może oznaczać, że gdyby te rekiny zostały zmuszone do przebywania w cieplejszym środowisku, to ich metabolizm znacznie by wzrósł, a to prawdopodobnie zmieniłoby ich styl życia."