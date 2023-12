Zrewolucjonizują rynek? Piramidy wyprodukują energię wiatrową

Turbiny wiatrowe kojarzą nam się z wiatrakami umieszczonymi na długich, pojedynczych nogach. Prototyp nowej pływającej turbiny postawiony w mieście New Bedford proponuje jednak nowe podejście. Podstawa w kształcie piramidy ma pozwolić ustawić turbinę w taki sposób, by jak najefektywniej czerpała ona energię w wiatru morskiego.

Za pomysłem stoi firma T-Omega Wind, która tłumaczy, że tradycyjne turbiny wiatrowe wymagają ogromnych nakładów surowców, aby możliwe było ich umieszczenie na wodzie. Pomysłodawcy wyjaśniają, że tradycyjnie należy umieścić niemal 4 tony obciążników na każdą tonę konstrukcji ponad powierzchnią wody. Podstawa w kształcie piramidy pozwala ograniczyć ich ilość do minimum.

Podstawa piramidy pozwoli nie tylko ograniczyć ilość zużytych materiałów, a także zmniejszyć koszty produkcji turbin. Zwiększy ona również stabilność całej konstrukcji, a dzięki specjalnym rozwiązaniom inżynierskim umożliwi również turbinie obracanie się, tak by jak najefektywniej wykorzystać wiejący wiatr. Dodatkowym plusem będzie możliwość wykonania konstrukcji (i późniejsza konserwacja jej elementów) na lądzie zanim zostanie ona umieszczona we właściwym miejscu na wodzie. To kolejny sposób na ograniczenie kosztów eksploatacji.