Znajdziesz, nie dotykaj! Modliszkę można spotkać już w całej Polsce

- W latach 50. i 60. siedliska modliszki zwyczajnej występowały w okolicach Skarżyska-Kamiennej, na Wyżynie Małopolskiej czy w Puszczy Sandomierksiej – mówi w rozmowie z WP Tech mgr. Inż. Ewa Sady z SGGW. – Od roku 2014 można zaobserwować modliszki praktycznie na terenie całej Polski, ma to ewidentny związek z wzrostem średniej temperatury spowodowanej zmianą klimatu.

Gdzie można znaleźć modliszkę zwyczajną?

Modliszkę w Polsce można spotkać na łąkach, pastwiskach, na skraju lasów oraz na terenach ruderalnych (torowiska kolejowe, opuszczone budynki i konstrukcje, itp.). Cechą wspólną tych miejsc będzie zawsze duże nasłonecznienie, bo modliszki lubią ciepło. Można je spotkać w okresie od lipca do października.

Gatunek, który występuje w Polsce, modliszka zwyczajna, jest pod pełną ochroną i jest wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, która dokumentuje ginące gatunki. Oznacza to, że dziko spotkanych modliszek nie wolno zabierać do domu, hodować, handlować nimi, ani nawet dotykać. Natomiast preferowaną czynnością jest zrobienie im zdjęcia.