Zdjęcia satelitarne odkryły tajemnicę. Chiny budują okręt szpiegowski

W regionie Jiangnan powstaje nowoczesny statek klasy Yuan Wang – czytamy na Defense Blog. To jednostka, której rolą będzie zwiększenie możliwości kraju w zakresie wywiadu morskiego i powietrznego. Raport CSIS wyjaśnia, że to statek chińskiej produkcji z rodziny Yuan Wang, który będzie wyposażony w najnowocześniejszą elektronikę, szereg czujnik i anten – wszystko po to, aby umożliwić śledzenie m.in. rakiet i satelitów. CSIS zauważa, że maszyna jest już na ukończeniu, a jednostce nie nadano jeszcze oficjalnej nazwy.

Chiny budują nowy okręt. Wszystko widać na zdjęciach

Statek powstający w Jiangnan mierzy ok. 224 metry długości. Odpowiada to pozostałym okrętom klasy Yuan Wang trzeciej generacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że na ostatnio opublikowanych zdjęciach widać trzy nieukończone elementy stanowiące podstawy dla dużych anten. Na zdjęciach satelitarnych udało się jednak zarejestrować duże elementy znajdujące się w porcie, które wkrótce po wykonaniu zdjęć powinny zostać przeniesione na statek.

Rozwój kolejnej jednostki do nadzoru morskiego stanowi "znaczący postęp w dążeniu Chin do zaawansowanych zdolności rozpoznania" – czytamy na Defense Blog. Jednocześnie należy podkreślić, że obecnie Chiny mają do dyspozycji cztery jednostki klasy Yuan Wang.

Budowa chińskiego okrętu © CSIS

Okręty z tej rodziny charakteryzują się wypornością na poziomie ok. 21 000 t przy pełnym załadunku. Na załogę składa się natomiast ok. 470 osób, a jednostkę napędową stanowi silnik wysokoprężny produkowany przez szwajcarską firmę Sulzer Ltd. Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć Yuan Wang wynosi 20 węzłów (ok. 40 km/h). Okręty wprawdzie nie transportują żadnych maszyn (np. samolotów), jednak są przystosowane do obsługi ciężkiego helikoptera transportowego Super Frelon SA 321.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski