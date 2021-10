Zaginiony skafander księżycowy z lat 40. Czy skóra, płótno i guma mogły się sprawdzić w kosmosie?

Brytyjczycy w srebrnych pelerynach jedzą kanapki na Księżycu

Pierwszym problemem, z którym trzeba sobie poradzić na powierzchni Księżyca jest brak atmosfery. Skafander musi być więc szczelny, a także dostatecznie mocny, żeby wytrzymać napór znajdującego się wewnątrz gazu, próbującego go rozerwać. Kolejny kłopot to utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz kombinezonu. Pozbawiony moderującego wpływu atmosfery Księżyc nagrzewa się do ponad 120 stopni Celsjusza tam, gdzie padają na niego promienie Słońca, jednocześnie w cieniu wychładzając się do mniej niż -170 stopni.