Zabrakło bardzo niewiele. Przodkowie ludzi byli o krok od wyginięcia

Ludzkość znajdowała się nad przepaścią przez ok. 120 tys. lat. Dopiero ok. 813 tys. lat temu stopniowo zaczęła wzrastać liczba osobników zdolnych do rozrodu. W kulminacyjnym momencie odkrytego przez naukowców kryzysu było ich zaledwie 1,3 tys. Zdaniem naukowców takie ustalenia pasują do tzw. danych kopalnych z terenu Afryki. Liczba znalezionych skamieniałości z okresu ok. 900-600 tys. lat temu jest bardzo skromna względem tych pochodzących z wcześniejszych i późniejszych okresów.