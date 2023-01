W środę, 18 stycznia 2023 r. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował o obserwacji rosyjskiego okrętu, który znajduje się na wodach międzynarodowych w pobliżu Hawajów. Najprawdopodobniej jest to okręt klasy Vishnya - Karelia (SSV-535). Warto przypomnieć, że we wcześniejszych latach też dochodziło do podobnych incydentów. Przykładowo, w maju 2021 r. Amerykanie również obserwowali rosyjską jednostkę niedaleko Hawajów. Według serwisu USNI News był to właśnie okręt Karelia (SSV-535).