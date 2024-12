Wyjątkowe odkrycie w Jerozolimie. Mówi o nim Biblia

Jak podaje serwis WION, nigdy wcześniej w Jerozolimie nie odnaleziono pieczęci z wizerunkiem "dżina" lub demona, co czyni to odkrycie unikalnym. Pieczęć została wykopana w Ogrodzie Archeologicznym Davidson, położonym na południe od Wzgórza Świątynnego. Dr Yuval Baruch i Navot Rom, którzy uczestniczyli w wykopaliskach, stwierdzili, że pieczęć to jedno z najpiękniejszych odkryć dokonanych w starożytnej Jerozolimie i wyróżnia się ona wysokim poziomem artystycznym.