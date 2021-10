Wyjątkowe odkrycie nad Bałtykiem. To wrak XIX-wiecznego statku

Podczas odkopywania wraku okazało się, że jest on całkiem spory i ma co najmniej 12 metrów długości oraz 3,5 metra szerokości. Jak informuje "Pocztówka z Łotwy": "odsłonięty fragment to burta dębowego statku, a widoczna jest tylko jego zewnętrzna strona, pokryta masywnymi deskami o szerokości 25 cm i grubości 8 cm. Są one przymocowane do żeber statku. Tysiące małych miedzianych gwoździ pozostało po zewnętrznej stronie burty, co wskazuje, że statek był pokryty miedzianymi płytami".