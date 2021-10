Wybuch w rosyjskiej fabryce prochu. Zginęli wszyscy pracownicy

Mężczyzna został przewieziony w trybie pilnym do Regionalnego Szpitala Klinicznego w Riazaniu przez lotnictwo sanitarne Centrum Medycyny Katastrof, ale nie udało się go uratować. Tym samy liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 16 do 17 – podaje Interfax. Agencja podkreśla, że zginęli wszyscy pracownicy, którzy znajdowali się wówczas w zakładzie.