Wybierz praktyczną nawigację. Postaw na dokładne mapy

Bezpłatna aktualizacja map to w obecnej chwili podstawa. Sytuacja na drodze zmienia się na bieżąco, pojawiają się kolejne drogi i objazdy, dobrze jest więc być na to przygotowanym. Przed wyborem sprawdź, jak często aktualizowane są mapy. Samo wgranie ich jest bardzo proste, możesz zrobić to samodzielnie w domu, mając do dyspozycji komputer z dostępem do internetu. Pamiętaj, że w momencie zakupu mapa już jest nieaktualna, dlatego pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić po uruchomieniu, będzie sprawdzenie aktualizacji.