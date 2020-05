Wuhan oficjalnie zakazuje jedzenia dzikich zwierząt. Nadchodzi przełom kulturowy w Chinach

Władze Wuhan zakazują hodowania dzikich zwierząt na ubój

Wuhan to miasto liczące 11 milionów mieszkańców, znajdujące się w centrum chińskiej prowincji Hubei. To właśnie tam zarejestrowano pierwsze przypadki choroby COVID-19. Miejsce, gdzie pacjent zero zakaził się wirusem nadal nie jest znane. Najprawdopodobniej był to właśnie mokry targ Huanan.