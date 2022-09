Wielka opozycja Jowisza. Warto spojrzeć w niebo

W poniedziałek, 26 września około godz. 20:10 czasu polskiego Jowisz znajdzie się w wielkiej opozycji ze Słońcem. Oznacza to takie ustawienie, w którym Ziemia znajduje się dokładnie pomiędzy Słońcem a inną planetą, w tym wypadku - Jowiszem. Dodatkowo znajdująca się w opozycji planeta górna jest niedaleko peryhelium swojej orbity. Oznacza to, że od Ziemi dzieli ją mniejsza niż zazwyczaj odległość. W tym wypadku będzie to około 591,30 milionów kilometrów.