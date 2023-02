Ważna zmiana w PKP Intercity. Tej funkcji brakowało od dawna

Graficzna rezerwacja miejsc to nowa funkcja, której brak odczuwał każdy podróżujący kolejami. Dlaczego miejsce 15. nie jest obok 16. i które znajduje się przy oknie, a do tego jest zgodne z kierunkiem jazdy? Co robi wagon 270. za wagonem 13.? Nad tymi rzeczami nie trzeba będzie się już zastanawiać podczas kupowania biletu na wybrane trasy Intercity, bo przewoźnik informuje właśnie o wprowadzeniu uproszczonego sposobu rezerwacji miejsc w pociągu.