Wakacje w kamperze. Specjalna nawigacja bezpiecznie poprowadzi do celu

Nie zamierzamy głosić teorii, że klasyczne nawigacje GPS są lepsze od tych, które możecie zainstalować w smartfonie czy tablecie, ale mają kilka cech, które przemawiają za ich użyciem. Pierwsza z nich to oczywiście zorientowanie na celu. Nie ma tu rozpraszaczy w postaci powiadomień z innych aplikacji, które mogą przesłonić część ekranu. Nie trzeba się martwić o kwestię zasilania, bo nawigacja jest podłączana do gniazda zapalniczki lub samochodowej instalacji.

Zainstalowane oprogramowanie jest stworzone specjalnie z myślą o działaniu na danym urządzeniu i zapewnieniu możliwie najlepszych rezultatów. Skoro o oprogramowaniu mowa, to przy nawigacjach GPS zazwyczaj producenci oferują darmowe dożywotnie aktualizacje map. Przewrotnie może się okazać, że smartfon będzie tu potrzebny, ponieważ świeże mapy można wgrać przy pomocy modułu Wi-Fi, a w trasie najwygodniej "czerpać" internet właśnie z telefonu za pośrednictwem funkcji hotspotu. Do roli smartfonów jeszcze wrócimy. Wreszcie jest kwestia wyświetlacza, który w smartfonach z niskiej lub średniej półki może mieć problem przy ostrym słońcu.

W nawigacjach przeznaczonych dla kamperów są dwie ważne funkcje, które wyróżniają je od tych dla samochodów osobowych. Pierwsza z nich to dopasowanie trasy do typu pojazdu. Pierwszy krok to wpisanie wszystkich niezbędnych danych, łącznie z masą i wymiarami. To sprawi, że przy ustawianiu trasy urządzenie będzie unikać miejsc, w których są np. niskie wiadukty, zbyt ostre zakręty albo strome nachylenie drogi. Oczywiście nie zawsze da się uniknąć niektórych z tych rzeczy, ale urządzenie poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby kierowca mógł się przygotować.