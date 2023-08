W oceanach padł rekord! Światowe oceany nie były jeszcze tak ciepłe

Cieplejsze oceany będą coraz mniej zdolne do pochłaniania nadmiarowego dwutlenku węgla, co przyczyni się do koncentracji tego gazu cieplarnianego w atmosferze. Efekt ten tylko napędzi błędne koło globalnego ocieplenia, powodując jeszcze większe skoki temperatury w przyszłości.

Wynik 20,96 stopnia Celsjusza jest wartością uśrednioną dla wszystkich oceanów Ziemi. Miejscowe odczyty temperatury wody mogą być nawet bardziej dosadne. W miniony poniedziałek u wybrzeży Florydy mówiło się o zarejestrowaniu temperatury wody w wysokości 38,8 stopni Celsjusza. To woda jak z gorącej kąpieli albo jacuzzi i jeśli zostanie to ostatecznie potwierdzone, z pewnością uznane zostanie za dotychczasowy rekord świata.

Wysoka temperatura oceanów może prowadzić do drastycznego zmniejszenia się populacji ryb, co zagrozi połowom, a w konsekwencji może być przyczyną głodu w niektórych częściach naszej planety. Według prognoz oceaniczne fale upałów do 2100 roku mogą być 10 razy bardziej intensywne niż na początku ubiegłego stulecia, jeśli nie zredukujemy emisji dwutlenku węgla do atmosfery.