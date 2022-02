Urządzenia do telemedycyny mają niepokojące luki

Jak wynika z analizy specjalistów, w samym 2021 roku doszło do wykrycia 33 luk w zabezpieczeniach protokołu MQTT . Urządzenia stosowane w telemedycynie mogą mieć istotne wady, głównie w zakresie ich oprogramowania.

Kaspersky podaje wnioski płynące z analizy i zwraca szczególną uwagę na fakt, że wykorzystywanie luk MQTT jest dość proste dzięki metodzie man-in-the-middle . Chodzi o przechwytywanie komunikacji mającej miejsce pomiędzy urządzeniami służącymi do zdalnych badań pacjentów.

Czy ma to jakiekolwiek znacznie? Tak, ponieważ tym sposobem można wchodzić w posiadanie wrażliwych danych, które należą do ofiar ataków ze strony hakerów. Kaspersky informuje, że część luk w komunikacji wykorzystującej MQTT wciąż nie jest łatana, co wydaje się być szczególnie niepokojącą wiadomością.