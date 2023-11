Unia się zgodziła. W Europie będą latające taksówki

Niemiecka firma Lilium zdobyła od odpowiedniej Agencji Unii Europejskiej zgodę na projektowanie i obsługę elektrycznych pojazdów pionowego startu i lądowania. Jest to tak naprawdę "licencja na prowadzenie działalności", gdyż bez zgody nie mogli oni wdrażać w życie swoich planów. Jak oświadczył dyrektor ds. technologii Lilium - Alastair McIntosh otrzymanie zgody "Jeszcze bardziej motywuje zespół do prac na drodze do komercjalizacji rewolucyjnego drona pasażerskiego Lilium Jet".