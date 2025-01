Ukraińcy chwalą się bronią. Jest lepsza od niemieckiej

Ukraińska samobieżna armatohaubica Bogdana zaskakuje swoją precyzją, przewyższając niemiecką PzH 2000. Jak podaje Defense Express, Bogdana może strzelać na odległość do 42 km przy użyciu standardowych pocisków, natomiast wykorzystanie pocisków aktywno-reaktywnych zwiększa zasięg nawet do 60 km.

Co więcej, podczas operacji Bogdana jest bardzo mobilna i szybko zmienia pozycje, co utrudnia jej namierzenie. Defense Express podaje też, że w arsenale ukraińskich sił zbrojnych znajduje się egzemplarz, który wykonał już co najmniej 3 tys. strzałów i wciąż funkcjonuje na froncie - to ma potwierdzać dużą przeżywalność haubic i ich skuteczność na froncie.