Ukraińcy atakują rosyjskie lotnisko. Jest nagranie

Dowód ataku stanowi nagranie z lotniska, opublikowane przez rosyjskich żołnierzy. Można zobaczyć na nim między innymi samolot transportowy Ił-76 oraz MiG-31 - na ten moment nie da się ustalić, czy był to MiG-31B, który jest myśliwcem przechwytującym, czy o MiG-31K, który jest nosicielem rakiet "Kindżał". Wideo pokazuje również, że maszyny znajdowały się na otwartym terenie, bez osłon, co sugeruje, że atak zaskoczył Rosjan.

Na lotnisku nie ma tzw. "cmentarzyska" na uszkodzone pojazdy, więc mamy tu do czynienia ze sprawnymi maszynami. Samoloty nie zdążyły wznieść się w powietrze ani opuścić bazy, przez co stały się łatwym celem.

Pociski hipersoniczne Kindżał to nowoczesna broń, która została zaprojektowana do precyzyjnych ataków na cele o wysokiej wartości. Charakteryzują się one ogromną prędkością, co sprawia, że są trudne do przechwycenia przez systemy obrony przeciwrakietowej.